l traffico delle badanti. Bastano 4000 euro per entrare in Italia con documenti falsi

Siena, 14 marzo 2023 – Le buste paga c’erano, il lavoro no. Ad esempio, un uomo che l’aveva formalmente ricevuta in quanto dipendente, in realtà già dal mese precedente si trovava in carcere. Un altro, assunto dalla società di servizi di Chianciano Terme a cui le famiglie si affidavano per anziani, disabili e malati, chiedeva ai complici, soltanto il giorno prima di presentarsi di fronte alla commissione per il rilascio del permesso di soggiorno, di conoscere il nome della persona per cui lavorava e dove abitava. Non sapeva di essere intercettato. Non sapeva neppure che i finanzieri avevano capito che in realtà non esisteva alcuna attività di badante. Piuttosto un ’castello’ di documenti e contratti che servivano a regolarizzare extracomunitari giunti in Italia con la scusa di un lavoro nel settore dell’assistenza. Un lavoro che nella stragrande maggioranza dei casi era ’fantasma’. E’ stata battezzata ’Ghost job’ l’operazione della Finanza, coordinata dal procuratore Nicola Marini e dal sostituto Siro De Flammineis, che ha portato ai domiciliari il capo di "Assistenza Valdichiana srls", un campano di 44 anni, residente a Chianciano, ma la ex compagna infermiera di 46 anni che secondo gli investigatori si occupava della gestione amministrativa,...