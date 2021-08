Firenze, 26 agosto 2021 - "Con il Covid ci siamo abituati a non programmare niente perché è inaspettato nei suoi risvolti positivi come in quelli più critici e preoccupanti. È indubbio, però, che se iniziamo a guardarlo da un punto di vista statistico il fatto che per la seconda settimana l'andamento è leggermente calante sul lato dei contagi questo ci può dare il conforto che anche sui ricoveri e le terapie intensive fra qualche giorno o settimana inizieremo a vederne gli effetti". Lo sostiene il presidente della Regione, Eugenio Giani, facendo il punto a margine di una conferenza stampa della situazione Covid in Toscana. "È comprensibile - aggiunge- che ancora sui ricoveri ci sia una tendenza di crescita. C'è anche nelle terapie intensive, comunque con numeri contenuti". Conseguentemente, sintetizza Giani, "un fenomeno di stabilizzazione che va al ribasso anche coi dati di oggi viene confermato. Quindi la Toscana non ha problemi di zona gialla come altre regioni nella cabina di regia di domani, anche se dobbiamo essere sempre molto controllati e attenti a non stimolare speranze che poi non si verificano".

