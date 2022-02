Firenze, 4 febbraio 2022 - Non ci sono particolari novità da parte della cabina di regia sui colori di Liguria, Umbria e Toscana per quanto riguarda le restrizioni anti covid. Anche per la settimana tra il 7 e il 13 febbraio dunque la Toscana e la Liguria saranno gialle mentre l'Umbria resterà bianca. Questi i "verdetti" del Ministero della Salute.

La curva dei contagi piano piano scende: una discesa che è lenta e non priva di insidie ma che comunque fa ben sperare in vista della primavera. Quando anche il Governo spera che si possa tornare a una vita quasi normale. Intanto i colori delle tre regioni rimangono quelli.

Essere in zona gialla attualmente non ha particolari restrizioni: lo ricordiamo, si tratta soprattutto di un "avviso" alla popolazione che il covid comunque circola e che serve mantenere un comportamento corretto, cercando di mantenere il distanziamento, igienizzare le mani, usare la mascherina. Ma ecco la situazione delle singole regioni.

Toscana

Ha numeri da zona gialla al momento la Toscana, che piano piano allenta la pressione sugli ospedali. I parametri principali per i colori delle regioni si riferiscono proprio all'occupazione delle strutture sanitarie. Attualmente la Toscana è al 17% di occupazione delle terapie intensive e al 26% per quanto riguarda i posti letto covid ordinari. Dunque parametri da piena zona gialla, per cui il colore scatta quando si è sopra il 10% di intensive e sopra il 20% di posti letto covid ordinari. L'indice di contagio Rt è a 1,08.

Liguria

Resta in zona gialla la Liguria, come annuncia il presidente Toti. La Liguria in queste settimane ha sofferto un'alta pressione sugli ospedali ma è sempre riuscita a mantenere la zona gialla. Attualmente le terapie intensive sono al 14% di tasso di occupazione mentre resta alto, da zona virtualmente arancione, il tasso dei posti covid ordinari che è al 38%. Scende il numero dei casi settimanali ogni centomila abitanti, che viene fissato intorno ai mille casi. Attualmente l'indice Rt è a 1,28.

Umbria

Resta in zona bianca la Liguria, che vede via via allentare la pressione del coronavirus e scendere la curva. Certo anche in Umbria le strutture sanitarie hanno vissuto giorni difficili per far fronte alle tante ospedalizzazioni. Se ci si basa sui numeri, questi sono da zona gialla ma appunto la situazione sotto controllo permette di lasciare "in bianco" la regione. Il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 10% mentre quello dei reparti ordinari è al 33%. Scende sotto l'1 l'indice di contagio Rt: è a 0.89.