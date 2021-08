Firenze, 6 agosto 2021 - Per Toscana, Umbria e Liguria resta ampiamente la zona bianca. I numeri diffusi dall'Istituto Superiore di Sanità sul monitoraggio della settimana 26/7/2021-1/8/2021 non mostrano particolari novità di rilievo. A livello italiano si assiste a un leggero aumento dei contagi e a un Rt, soprattutto per la Toscana, piuttosto alto. Ma, nonostante la variante delta sia ormai prevalente, l'azione dei vaccini impedisce un impatto grave sulle strutture ospedaliere in questa quarta ondata, come invece era avvenuto nelle altre ondate. La situazione dunque rimane sotto controllo ma, dice l'Iss, resta cruciale il comportamento delle persone e il rispetto delle norme anti-contagio.

Toscana

I nuovi casi segnalati in Toscana nella settimana 26 luglio - 1 agosto sono stati 4057. L'indice Rt è a 2.09. Non vengono segnalate zone rosse locali. Mentre gli attualmente positivi ogni centomila abitanti sono 217. "La curva si sta stabilizzando - dice il presidente della Regione Eugenio Giani - Oggi il covid lo vinciamo con la vaccinazione. Attualmente la situazione anche negli ospedali è sotto controllo, non c'è stata un'onda d'urto che ha mandato in crisi le strutture nonostante l'aumento dei casi delle ultime settimane".

Umbria

Sono 749 i nuovi casi segnalati in Umbria nella settimana 26 luglio - 1 agosto. L'indice Rt è segnalato a 1.94. Anche qui non vengono rilevate zone rosse locali per il contenimento dell'epidemia. Sono 191 i positivi attuali ogni centomila abitanti.

Liguria

Sono 880 i nuovi casi di covid segnalati in Liguria nella settimana 26 luglio - 1 agosto. L'indice Rt è segnalato a 1.94. «Mi fa sorridere - dice Toti - chi vede nel green pass la limitazione della libertà individuale, in un Paese in cui abbiamo bloccato la mobilità, abbiamo chiusi interi comparti economici, scuole, cinema, teatri e musei e impedito ai cittadini di uscire di casa, se non nelle immediate vicinanze: regole che sarebbero considerate gravemente lesive della libertà anche in Corea del Nord»

Rischio moderato ovunque

"Tutte le Regioni e Province autonome sono classificate a rischio epidemico moderato questa settimana". E' quanto indica la bozza del Monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia in Italia. "Nessuna Regione e Provincia autonoma - continua il Report - supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in leggero aumento al 3%, con il numero di persone ricoverate in aumento da 189 (27 luglio) a 258 (3 agosto). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 4%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 1.611 (27 luglio) a 2.196 (3 agosto)".

Incidenza positivi / 100mila abitanti

Continua l'aumento dell'incidenza settimanale a livello nazionale dei positivi: arriva a 62 per 100mila abitanti nella settimana dal 26 luglio al primo agosto, era 50 su 100mila abitanti nella settimana precedente.