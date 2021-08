Firenze, 13 agosto 2021 - Lucifero stringe le sue grinfie sull'Italia e la Toscana non è esente da giorni di caldo record. Ma quali sono le località dove il terometro ha raggiunto i picchi massimi? Eccole, secondo i dati ufficiali del Centrofunzionale della Regione Toscana. Con un avvertimento: si tratta di dati ufficiali, non di rilevazioni "domestiche", che in genere sono più alte di quelle reali.

Nella giornata di giovedì 12 agosto il top è stato raggiunto a Torricelle (Grosseto), con 41.3° raggiunti intorno alle 14. Sopra i 40° anche Castelmartini (Pistoia), Artimino (Prato) e il Monte Pisano (Lucca). Intorno ai 40° anche Santomato (Pistoia), Monteboro (Firenze), Pescia (Pistoia), Candia (Massa Carrara), Casa Rota (Arezzo).

Oggi invece i 40 gradi sono stati superati sul Monte Pisano (Lucca) con 40.3°, Monte San Savino (Arezzo) e Santomato (Pistoia).

Le previsioni

Ma quanto durerà questa ondata di caldo? Secondo le previsioni del Lamma le temperature cominceranno a calare da Ferragosto, ma restando sopra le medie del periodo, mentre martedì è indicato un netto calo delle massime in coincidenza con il passaggio di una perturbazione che porterà anche pioggia e temporali sulle province centro-settentrionali, in particolare sull'Appennino, in provincia di Arezzo, in quelle di Massa Carrara e Lucca.