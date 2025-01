Torre all’Asl Sud Est, siluro contro la polemica

Mentre procede con i tempi previsti la nomina del nuovo direttore generale dell’Asl Toscana Sud Est, il presidente Giani – che ha indicato per il ruolo Marco Torre, attuale direttore della Fondazione Monasterio – interviene sulla polemica sollevata da Enrico Tucci, commissario di Fratelli d’Italia a Siena. Forti divisioni e polemiche avevano spinto Giani a cercare una soluzione esterna che potesse evitare veleni tra campanili, con Siena e Arezzo in competizione.

"All’interno di un percorso che prevede chiaramente un confronto accetto tutte le battute e i giudizi possibili, negativi e positivi che siano – sottolinea Giani – Ma è inaccettabile che esponenti di Fratelli d’Italia, come il commissario di Siena, abbiano considerazioni che indirettamente offendano la sanità della regione e in particolare uno dei suoi istituti d’eccellenza più prestigiosi come Monasterio, l’ospedale del cuore che fa parlare con i suoi interventi le riviste internazionali e mondiali. Parlando del Marco Torre, direttore generale di quella Fondazione, il commissario senese dei Fratelli d’Italia ha definito Monasterio “un ospedale di nicchia con pochi dipendenti”, senza rendersi conto del male che quelle parole fanno ad una struttura di cui come toscani siamo invece orgogliosi".

"Ai dipendenti di Monasterio – conclude il presidente Giani – dico che tuteleremo da questi attacchi il loro lavoro: il lavoro di una realtà sicuramente di eccellenza".