Torna l’iniziativa M’illumino di Meno: l’impegno di Anghiari per il risparmio energetico

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Torna la XX Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, M’illumino di Meno, un’iniziativa alla quale Anghiari aderisce tutti i giorni dell’anno, cercando di ridurre al minimo i consumi e tagliando gli sprechi.

“Ormai da anni come amministrazione comunale ci impegniamo a risparmiare energia e promuovere uno stile di vita che sia sostenibile, nel rispetto dell’ambiente – ha spiegato il sindaco Alessandro Polcri – stiamo sostituendo i punti luce del territorio comunale con led a basso consumo per non sprecare energia e ridurre i consumi, e alterniamo l’accensione dei lampioni con lo stesso obiettivo. Proprio la sostituzione dei punti luci è uno dei punti di forza dell’amministrazione comunale che negli anni ha prestato massima attenzione al capitolo dell’illuminazione pubblica: dal 2017 ad oggi, infatti, sono stati installati 1.060 nuovi punti luce, tutti dotati di tecnologia a led in grado appunto di ridurre i consumi e quindi anche i costi, ma al tempo stesso di garantire una maggiore resa in termini proprio di illuminazione e servizio. Lavoriamo per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni anghiaresi che troveranno impianti pubblici più efficienti e meno impattanti”.

L’iniziativa M’illumino di Meno viene celebrata ogni anno il 16 febbraio.