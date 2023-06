Torna la “nonnina” degli aretini: “Te me piaci poco” al mercato settimanale

Arezzo, 24 giugno 2023 - Torna la campagna per la prevenzione delle truffe agli anziani “Te me piaci poco”, ideata e organizzata dallo Staff comunicazione del Comune di Arezzo e dalla Polizia Municipale, realizzata con il finanziamento del ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza - fondo unico giustizia, e regolata da un protocollo d’intesa tra Comune e Prefettura. Operatori del Comune e della PM, riconoscibili dall’abbigliamento contrassegnato dall’indicazione “Staff” e dal logo del Comune, saranno presenti con un gazebo all’interno del mercato settimanale, all’altezza di piazza Giotto e davanti all’ingresso del parco Pertini, pronti come al solito a consegnare materiale informativo e simpatici gadget e a consigliare una serie di buone pratiche utili a riconoscere i raggiri e gli imbrogli più frequenti: non solo alla porta di casa o alla cornetta a causa di finte visite e truffe telefoniche ma anche in strada o su internet e sui social, dov’è sufficiente un click sbagliato per essere raggirati a distanza. La campagna, continuazione del progetto iniziato nel 2021, avrà ancora una volta una testimonial difficile da ignorare: un’anziana signora, con dito ammonitore e sguardo severo, che inviterà a non farsi trovare impreparati di fronte alle suddette situazioni e a telefonare, in caso di emergenza, al 112. Dopo l’esordio del 24 giugno, il gazebo di “Te me piaci poco” verrà replicato tutti i sabati da settembre a dicembre 2023. La scelta del mercato di via Giotto deriva dalla volontà di andare fisicamente in uno dei luoghi maggiormente frequentati dagli aretini per rendere il target il più ampio possibile. Questa mattina il gazebo è stato “inaugurato” alla presenza del Prefetto Maddalena De Luca, del vicesindaco Lucia Tanti, del Questore Maria Luisa Di Lorenzo, del Comandante dei Carabinieri Claudio Rubertà, del Comandante della GdF Adriano Lovito, e del Comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini. Tutti insieme, a testimoniare l’alleanza forte tra istituzioni e forze dell’ordine nella lotta contro il fenomeno delle truffe agli anziani. “E’ una campagna importantissima, finanziata dal Ministero che ne ha riconosciuto la valenza in particolare a tutela dei più fragili, e tra questi gli anziani. Informarli sulle possibili modalità con le quali le truffe possono essere perpetrate è un modo efficace per renderli più consapevoli e tutelarne di conseguenza la sicurezza”, ha dichiarato il Prefetto Maddalena De Luca. “Prosegue la campagna informativa dedicata alla città, con particolare riguardo alle persone anziane, per dare tutti gli strumenti finalizzati a prevenire il fenomeno di truffa e di raggiro – ha commentato il vicesindaco Lucia Tanti. - La prima campagna ha funzionato benissimo grazie alla forte collaborazione tra tutte le forze dell'ordine, la Questura la Prefettura ed il Comune di Arezzo, e per questo proseguiamo rafforzando ancora la comunicazione e la presenza diffusa delle forze dell'ordine. Il segnale è molto importante: siamo uniti per dare ai nostri cittadini percorsi di consapevolezza e sicurezza diffusa e di prossimità”.