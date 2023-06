Torna a Soci la storica Mostra Scambio Casentinese

Arezzo, 14 giugno 2023 – Torna questo fine settimana (17 e 18 giugno 2023) a Soci la storica Mostra Scambio Casentinese arrivata ormai alla 32 esima edizione grazie alla passione dei volontari della Pro Loco di Soci. Auto e moto d’epoca, raduno di Vespe, raduno di auto storiche, spettacoli e tanti espositori. Mentre negli scorsi anni e dal lontano 1990, anno della sua fondazione, la Mostra scambio sanciva la fine dell’estate, da quest’anno si è deciso di metterla ad apertura del calendario estivo.

L’Assessore Daniele Bronchi commenta: “Quest’anno l’estate a Bibbiena inizia con la Mostra scambio e sono contento. La manifestazione è il frutto dei sacrifici e della passione di tanti volontari che, in questo modo, riportano al centro della propria comunità un a loro creatura, una delle più longeve e riuscite. La nostra comunità sta vivendo un grande lutto. In questo momento ognuno di noi si stringe intorno alla famiglia di un nostro giovane prematuramente scomparso. Abbiamo tentato con la Pro Loco di rimandare tutta la manifestazione, ma non è stato possibile vista la complessità dell’organizzazione e per il numero dei partecipanti che hanno dato la loro disponibilità. Questo ci porta ancora di più a pensare che la nostra vita, quella della comunità, deve poter vivere i propri dolori, rispettando quelli altrui, senza dover necessariamente fermarsi. Dedichiamo tutti i nostri sforzi, quelli dei volontari alla memoria di chi non è più tra noi, alla gioia che ci ha lasciato in eredità. Perché è su quella gioia che noi andremo avanti come singoli e come comunità in cammino”.

La manifestazione nasce nel 1990 grazie alla passione di un gruppo di amici - oggi la Pro Loco di Soci – desiderosi di portare novità nella vallata anche in termini di intrattenimento e scambi di cose e idee.

Dalla prima edizione il successo di pubblico e operatori non è mai mancato. Ciò ha fatto sì che, di anno in anno, la manifestazione sia cresciuta ed abbia aumentato la propria importanza. Importanza che oggi viene riconosciuta anche attraverso questa anticipazione stagionale.