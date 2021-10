Firenze, 2 ottobre 2021 - Prosegue la somministrazione della terza dose del vaccino contro il coronavirus in Toscana. Dopo i primi vaccini, che sono stati destinati ai super fragili, ovvero a categorie particolarmente vulnerabili come i malati oncologici, adesso tocca a tutti gli over 80 e agli ospiti delle rsa, coloro che nella scorsa primavera si sono vaccinati tra i primi. Adesso dunque c'è il terzo richiamo e il presidente della Regione Eugenio Giani ha reso note le modalità di somministrazione e l'accesso su Facebook.

Da lunedì 4 ottobre scatta il via della somministrazione della terza dose a tutti gli over 80 e agli ospiti delle rsa. Per quanto riguarda gli ospiti delle rsa, questi ultimi saranno tutti vaccinati nelle strutture per cui i familiari non dovranno fare niente. Il personale delle rsa potrà ugualmente essere vaccinato con la terza dose e per farlo dovrà recarsi sul portale apposito e andare nella sezione dedicata, che sarà attiva dal 7 ottobre.

Per quanto riguarda tutto il resto degli over 80, avranno quattro modalità per vaccinarsi.

dal proprio medico di medicina generale, contattando il medico oppure prenotandosi sul portale prenotavaccino.sanita.toscana.it, cliccando sulla nuova sezione “Mi vaccino dal mio medico” (attiva da lunedì);

in farmacia;

negli hub e centri vaccinali prenotandosi sul portale da lunedì oppure andando direttamente al centro vaccinale con il libero accesso senza prenotazione;

a domicilio nei casi di impossibilità a uscire dalla propria abitazione per i quali è prevista la vaccinazione, grazie alle zone distretto territoriali delle ASL e i medici di medicina generale.