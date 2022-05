Terremoto in Toscana, la paura corre sui social: "Mai avvertita una scossa così forte"

Firenze, 3 maggio 2022 - Terremoto in Toscana. Nell'epoca dei social network l'allarme corre anche, e soprattutto, online. Così, un attimo dopo la scossa percepita distintamente in mezza Toscana, su Facebook e Twitter si sono riversati commenti su commenti. L'improvvisa paura si è rifugiata qui, nell'etere, dove tutto è volatile ma, incredibilmente, crea Rete, quasi conforto. Un post dopo l'altro. Paolo scrive: "Firenze zona ponte alla Vittoria secondo piano #terremoto mai percepito così forte. E dire che ero in servizio a #Norcia durante il terremoto del '79 e scuoteva energico e ripetutamente. Comunque per adesso a vista e nei dintorni pare tutto bene. Voi?"

"Pensavo di essere impazzita e invece c'è stato per davvero. Ho il cuore a mille", si legge ancora sui social. "Tremato tutto. Che brutta sensazione", scrive Niccolò. E gli fa eco Margherita, che ha sentito la scossa addirittura dalla costa: "Sentita benissimo in zona, litoranea livornese, posso immaginare a Firenze".

Poi Debora che vive nella zona dove è stato individuato l'epicentro: "Vivo a Impruneta, la mia credenza si è spostata, mai sentito così forte". E Alberto: "Mi è caduta la bici in casa".