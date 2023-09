Terrazza intitolata a San Donato, primo evento con le opere di Puccini

Arezzo, 5 settembre 2023 – Venerdi 8 settembre alle 20 nella suggestiva Terrazza San Donato del Palazzo della Provincia di Arezzo, andranno in scena una selezione di arie tratte dalle opere del Maestro Giacomo Puccini.

La serata fortemente voluta dal Presidente della Provincia Alessandro Polcri e dal Consigliere con delega alla cultura e turismo Simon Pietro Palazzo, è organizzata in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini di Lucca, Puccini Museum Casa natale Lucca, e Manifatture Sigaro Toscano. La Provincia di Arezzo in occasione dei recenti festeggiamenti del Patrono, ha intitolato il terrazzo della sede istituzionale, che si affaccia su via Ricasoli e sulla Cattedrale a San Donato, per mettere a disposizione un ulteriore spazio per eventi e iniziative. Un modo per far vivere e far godere alla città, ma non solo, un luogo che prima era di utilizzo prettamente dell’Ente, aprendolo con un evento di spessore. L’invito è quindi rivolto a tutti coloro che in queste ultime serate di fine estate, decideranno di ascoltare dei brani musicali delle più famose opere di Puccini, direttamente dal palco a cielo aperto tra le pareti del Palazzo della Provincia, degustando magari sulle scalinate della Cattedrale, un calice di vino comodamente adagiati su cuscini e illuminati da candele. Al termine del momento musicale, al ristorante Cattivino che si trova sotto la Terrazza San Donato, sarà possibile con un menù dedicato proseguire la serata, dove in onore del Barone Ricasoli, sarà allestita una lunga tavola per l’omonima via, ammirando uno scorcio della città tra bellezze e luci uniche. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con Pubblico della Provincia di Arezzo tel. 057539228, mentre per le prenotazioni per la cena Ristorante Cattivino 329-0966886.