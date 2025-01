Terranupva, riaperto il ponte di Sergine

Arezzo, 23 genaio 2025 – Riaperto il ponte di Sergine, la consigliera Loriana Valoriani: intervento importante per la funzionalità e la sicurezza

Dopo quattro mesi di lavori, è stato riaperto al traffico il ponte di Sergine, che collega l’abitato di Terranuova Bracciolini alla frazione di Campogialli e al territorio comunale di Laterina Pergine Valdarno. "Questa riapertura rappresenta un passo importante per la sicurezza e la mobilità del nostro territorio – ha dichiarato Loriana Valoriani, già consigliera provinciale e consigliera del gruppo di maggioranza Insieme per Terranuova. I lavori sono stati complessi e difficili perché durante la loro esecuzione si è verificato un ulteriore movimento franoso a causa delle abbondanti piogge. Ringrazio la Provincia, con la quale mi sono più volte interfacciata e che è l’ente che gestisce la strada. Col suo operato ha riportato il ponte nella piena funzionalità. Questo intervento migliora non solo la viabilità, ma anche la sicurezza dei cittadini”. L’opera in oggetto, che ha visto la ristrutturazione di questa importante infrastruttura, è stata realizzata dalla Provincia di Arezzo nell'ambito di un progetto più ampio di monitoraggio e manutenzione dei ponti di competenza, grazie a un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture pari a 560mila euro.

I lavori erano iniziati lo scorso mese di agosto e avevano subito un’interruzione il 20 settembre a causa del crollo di una porzione di muro, provocato dalle abbondanti piogge di quel periodo. La situazione è stata prontamente affrontata e, dopo un periodo di fermo, il cantiere è ripartito l'11 novembre, concludendosi con la riapertura del ponte.