Terranuova, pubblicato il bando per l’ammissione al nido d’infanzia per l’anno educativo 24-25

Arezzo, 25 marzo 2024 – È stato pubblicato il bando per l’ammissione al nido d’infanzia a Terranuova Bracciolini, relativo all’anno educativo 2024/2025; le domande possono essere presentate da oggi fino al 30 aprile 2024.

“Continuiamo a sostenere con attenzione e impegno costante i nostri servizi educativi – ha detto l’assessora all’istruzione, Sara Grifoni. Puntare sull’accoglienza delle bambine e dei bambini nei nidi e negli altri servizi per la prima infanzia significa sostenere le famiglie. L’impegno è quello di rafforzare sempre più il nostro sistema educativo perché riconosciamo il valore formativo e sociale del nido, luogo prezioso per la crescita dei bambini e delle bambine e necessario per garantire alle famiglie una serena ripresa lavorativa, soprattutto per le donne”.

I requisiti di ammissione alla graduatoria prevedono: essere bambine/i residenti nel Comune; avere nel mese di avvio del servizio (settembre 2024) un’età compresa tra 10 mesi e tre anni (nati dal 01/01/2022 al 30/11/2023); essere in regola con le vaccinazioni secondo le disposizioni della legge vigente.

Le domande per l’iscrizione al nido di infanzia dovranno essere presentate in modalità

on line sul portale del Comune e l’ufficio di competenza, in base alle domande pervenute, provvede alla formazione delle sezioni.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito web del Comune di Terranuova Bracciolini