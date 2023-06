Terranuova, proseguono i lavori del primo lotto per la realizzazione della bretella Coste-Casello

Arezzo, 23 giugno 2023 – Proseguono i lavori, di competenza regionale, del primo lotto per la realizzazione della bretella Coste-Casello. Il prossimo step è in programma lunedì 26 giugno e riguarda il varo dell’impalcato del viadotto del ponte Mocarini, ovvero la messa in opera dell’infrastruttura.

“La direzione lavori – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – ci ha informato che tale intervento sul ponte si concluderà a settembre e che immediatamente dopo verranno eseguite le prove di carico e tutte le necessarie operazioni sulla conformità dell’opera prima del collaudo definitivo. Dal punto di vista tecnico gli interventi riguarderanno la riprofilatura del ponte Mocarini e la successiva demolizione del ponte provvisorio realizzato per la viabilità alternativa. Il materiale rimosso verrà riutilizzato per la sagomatura dei rilevati stradali del primo lotto”.

I lavori in oggetto sono stati ritardati, rispetto ai tempi previsti, dalle condizioni di frequente maltempo che hanno caratterizzato i mesi scorsi.