Terranuova, manutenzione straordinaria in Piazza Trento

Arezzo, 31 marzo 2025 – Manutenzione straordinaria in Piazza Trento Sicurezza e qualità urbana al centro dell’intervento

Sono in corso a Piazza Trento i lavori di manutenzione straordinaria, un intervento necessario per migliorare la sicurezza e il decoro di uno spazio centrale della città. Il progetto, avviato nelle scorse settimane, prevede il completamento entro il 18 aprile 2025. Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 30.000 euro.

I lavori hanno avuto inizio con la regolarizzazione della pavimentazione, che negli ultimi anni aveva mostrato segni di dissesto a causa della crescita delle radici degli alberi, creando dislivelli e potenziali pericoli per i pedoni. Per evitare che tale problema si ripresenti, sono stati allargati i bordi delle aiuole, favorendo lo sviluppo delle piante senza comprometterne la sicurezza.

In aggiunta, sono state sostituite diverse pietre danneggiate sia sulla pavimentazione della piazza che lungo i bordi, garantendo una maggiore uniformità e stabilità della superficie. Dopo questi interventi, è entrata in azione una ditta specializzata per trattare la pavimentazione in marmo, utilizzando la tecnica della bocciardatura. Questo trattamento crea una superficie leggermente ruvida, migliorando l’effetto antisdrucciolo e aumentando la sicurezza, particolarmente in caso di pioggia.

Il restauro delle panchine in legno e la manutenzione delle aiuole rientrano tra gli ultimi lavori previsti, con l’obiettivo di rendere Piazza Trento un luogo ancora più accogliente e fruibile per tutti.

“Questo intervento era necessario per rendere Piazza Trento un luogo più sicuro e vivibile” – ha dichiarato l’assessore alle manutenzioni, Federico Tognazzi. “L'obiettivo è migliorare la fruibilità della piazza, garantendo una maggiore sicurezza e un ambiente più accogliente. Si tratta di un intervento – ha concluso – che non solo ripristina la funzionalità degli spazi ma restituisce anche bellezza e decoro a uno dei luoghi più centrali e maggiormente frequentati della città”.