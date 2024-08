Terranuova, interventi di efficientamento energetico alla Penna ed estensione della pubblica illuminazione a Monticello

Arezzo, 23 agosto 2024 – Proseguono gli interventi di efficientamento energetico sul territorio comunale con azioni di relamping, ovvero la sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con altri a led a basso consumo energetico.

I lavori hanno previsto l’installazione di nuovi proiettori a led sulle quattro torri faro del campo sportivo della Penna, due proiettori per torre per un totale di otto nuovi proiettori ottenendo un risparmio nei consumi e migliorando l’illuminazione del campo.

Inoltre, sempre nella frazione Penna, si è provveduto alla manutenzione straordinaria di parte degli apparecchi di illuminazione pubblica, in particolare di quelli di più vecchia installazione ormai scarsamente efficienti.

Complessivamente sono state sostituite 49 plafoniere con tecnologia tradizionale con nuove più performanti a Led migliorando anche l’illuminazione complessiva dell’area.

I tratti interessati dagli interventi sono: il tratto dal circolo della frazione al cimitero e poi fino al campo sportivo; strada vecchia della Penna dal circolo a piazza dello Zolfino, compresa l’illuminazione della Piazza; percorso pedonale da piazza dello Zolfino a piazza Ilaria Alpi; piazza Ilaria Alpi; tratto di via Maria Grazia Cutuli; via Buia.

Sono stati eseguiti anche interventi di estensione della pubblica illuminazione in località Monticello fino al Centro Visite. Sono stati installati complessivamente 12 punti luce con tecnologia a pannello Led, in particolare 11 nuovi punti luci stradali a led su palo e un punto luce stradale a led sostituito in parete.