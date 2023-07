Terni, tentata rapina al sindaco Bandecchi: “Un tizio mi ha puntato una pistola, l’ho mandato a quel paese”

Terni, 26 luglio 2023 – Tentata rapina subita dal sindaco Stefano Bandecchi mentre, ieri sera, rientrava nella sua casa romana in zona Eur. Lo racconta lui stesso in un video social: “Stavo rientrando a casa e a un certo punto mentre ero fermo ad un semaforo mi affianca un tizio in motorino, mi dà due botte sul vetro e armato di pistola me la punta”.

“Ho pensato: 'E' arrivata la mia ora'. Invece il cretino voleva solo rubare l'orologio, è allucinante a cosa siamo arrivati e come ci siamo ridotti – continua Bandecchi via social -. L'ho mandato a quel paese e diciamo che me ne sono andato; l'orologio è ancora con me e lui ha ancora la pistola. Mi sono molto dispiaciuto di non aver avuto in quel momento la voglia di staccargli la testa dal collo. Stiamo tutti attenti perché il mondo è pieno di imbecilli. Ma l'orologio sta ancora qua”, conclude mostrandolo il sindaco di Terni. “Vedersi puntare la pistola contro è un colpo al cuore - commenta ancora Bandecchi – penso allo spavento che potrebbe provare chi non ha la mia capacità di reazione”.