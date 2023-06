A Terni gelato e alimenti per bambini a peso d'oro, il prezzo cresce del 25% in un anno

Terni, 19 giugno 2023 - Il costo del gelato a Terni è aumentato del 25% in un anno; gli alimenti per bambini del 24,3%. E' quanto emerge dall'analisi mensile dei prezzi al consumo condotta dai servizi statistici comunali.

A Terni nel mese di maggio, fa sapere Palazzo Spada, l'inflazione si attesta a +8,3% (ad aprile il dato era dell'8,5%). In crescita i prezzi degli alimentari, tendenzialmente in costante rialzo (+12,7% su base annua).

“In particolare questo mese si segnalano aumenti significativi nel prezzo della frutta fresca di stagione (aumentata in media di quasi il 10%) e i vegetali freschi (+4,7%) – continua l'analisi dei prezzi al consumo – Crescono anche i latticini, i gelati (+25% rispetto allo scorso anno) e gli alimenti per bambini, questi ultimi in modo significativo: +4% rispetto allo scorso mese e +24,3 rispetto al mese di maggio 2022. In concomitanza con l’inizio della stagione delle vacanze si sono rilevati aumenti nei servizi di alloggio”.