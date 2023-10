Terminato il corso per saldatori alla Menci

Arezzo, 26 ottobre 2023 – Si conclude la 4° edizione del corso Saldatura targato "Menci-Randstad-Airone" e termina nel migliore dei modi con 10 partecipanti che oggi conseguono un patentino molto prezioso per il mercato del lavoro.

“Grazie a Menci che dimostra sempre quanto sia importante investire sulla formazione soprattutto in un momento come questo in cui certi tipi di professionalità iniziano ad essere difficilmente reperibili sul mercato del lavoro. Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti che da oggi verranno inseriti in Menci e nelle aziende del territorio per mettere in pratica la formazione effettuata” dichiara Annalisa Togni di Randstad, l’agenzia di lavoro che si occupa di ricerca, selezione e formazione di risorse umane.

“La collaborazione tra Airone PG, Menci e Randstad continua in maniera utile e fruttuosa. Airone PG ha progettato il corso per saldatori in riferimento alle esigenze di fabbricazione dell’azienda Menci spa e quindi come centro di eccellenza dell’Istituto Italiano della Saldatura proseguiamo nella nostra missione da sempre ‘la diffusione del sapere in saldatura’, con il valore aggiunto di dare una prospettiva concreta di lavoro ai vari ragazzi partecipanti, ad oggi disoccupati. Il percorso formativo di 120 ore ha alternato una parte teorica base con una estesa parte pratica sulla saldatura a filo continuo (MIG/MAG) dell’acciaio al carbonio e dell’alluminio e abbiamo incaricato i nostri migliori docenti, esperti certificatori delle competenze dei lavoratori delle aziende del territorio.

Auguriamo buona fortuna a tutti i ragazzi” dichiara Dennis Duranti, responsabile di Airone P. G.-Centro di Eccellenza dell’Istituto Italiano della Saldatura.

Investire sulla formazione e sul territorio, un binomio vincente per creare nuovi posti di lavoro. Dopo 120 ore di corso, tra lezioni di teoria e pratica, i partecipanti hanno conseguito il patentino, un valido strumento anche per cercare opportunità lavorative anche in altre aziende.

"Come azienda storica e intimamente connessa al tessuto sociale del territorio, siamo davvero lieti di poter dare un’opportunità di crescita a questi giovani; dei 10 che hanno fatto il corso, infatti, già dalla prossima settimana i migliori 5 saranno inseriti all’interno della nostra struttura produttiva. Per tutti gli altri si apriranno comunque nuove possibilità di impiego nei mesi futuri, grazie alle competenze acquisite durante il corso e al Patentino conseguito, il quale rientra tra le poche certificazioni riconosciute il livello mondiale. È venuta a crearsi la necessità di integrare il nostro organico per far fronte alle nuove e importanti sfide che ci attendono il prossimo anno. Grazie anche alle ingenti risorse stanziate con PNRR e in relazione all’attuale portafoglio di ordini, nei prossimi mesi avremo l’opportunità di fornire i nostri ribaltabili a tutte quelle aziende impegnate nella realizzazione delle infrastrutture necessarie al nostro paese per renderlo sempre più competitivo e all’avanguardia e questo ha richiesto, da parte nostra, un ampliamento considerevole della forza lavoro proprio per far fronte a queste nascenti esigenze di mercato".

Così Massimo Menci, Direttore generale ‎Menci & C. SPA, sul nuovo corso di formazione per saldatori, promosso da Randstad Spa filiale di Arezzo in collaborazione con Menci & C. Spa, appunto, ed il Comune di Castiglion Fiorentino. Dopo il successo delle precedenti 3 edizioni, gli stessi enti hanno deciso di ripetere l’esperienza rivolta, questa volta, a 10 partecipanti inoccupati.

“Il tirocinio per saldatori, ormai alla quarta edizione è la dimostrazione di una realtà aziendale, quella di Menci Spa, fiore all’occhiello del nostro territorio che crea competenze e occupazione e come Amministrazione saremo sempre a supporto di attività che favoriscano l’inserimento nel mercato del lavoro. Quindi i miei ringraziamenti a Menci con l’auspicio che anche altri possano avviare percorsi formativi al loro interno per creare sempre più nuovi posti di lavoro” conclude la consigliera che si occupa delle Politiche Giovanili, Beatrice Berti.

