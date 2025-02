Tentano di entrare nell’azienda Freschi&Vangelisti

Arezzo, 18 febbraio 2025 – Tentata rapina al sito produttivo,encomio ai carabinieri del Casentino.

Nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2025, un commando di persone incappucciate e armate di picconi e spranghe, ha tentato di entrare nell’azienda Freschi&Vangelisti e in altre realtà aziendali della zona di Ponte d’Arno, nel comune di Castel San Niccolò.

Il commando, formato da tre persone, non è riuscito a irrompere nell’edificio, grazie alla presenza delle forze dell’ordine che presidiano continuamente il territorio e in particolare questa zona ricca di strutture produttive. Anche a seguito di fatti criminosi avvenuti ad Arezzo e zone limitrofe a danno delle aziende orafe, questo controllo si è fatto più ampio e strutturato.

In particolare, l’arrivo tempestivo di una volante dei Carabinieri del Casentino ha sventato il tentativo di infrazione dolosa nell’azienda Freschi&Vangelisti e non soltanto.

I vertici dell’azienda intendono ringraziare sentitamente e pubblicamente i Carabinieri del Casentino e in particolare il Capitano dei Carabinieri della Compagnia di Bibbiena, Tenente Domenico Gaudio, per l’organizzazione di questa attenta ed efficiente pianificazione di controllo del territorio.

Questo presidio, organizzato in maniera costante e soprattutto coerente con le necessità della nostra vallata - che si trova stretta tra le province di Arezzo e Firenze - rappresenta un validissimo e insostituibile sostegno per la popolazione ma anche per tutte le realtà produttive del Casentino.

La vicinanza delle forze dell’ordine alle persone e alle aziende, rappresenta un punto di forza di questo territorio di cui andiamo fieri e per il quale siamo grati a tutte le forze dell’ordine.

Sapere che le pattuglie dei Carabinieri sono sempre presenti e notevole è il dispiegamento di forze messe a disposizione dal Comando per tutelare la nostra sicurezza e quella dei siti produttivi, rappresenta un motivo di serenità anche per la continuità lavorativa.