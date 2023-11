Tenta di strappare la catenina a una turista, ma lei reagisce e lo mette in fuga

Firenze, 8 novembre 2023 – Tentativo di scippo fallito (per fortuna) nel centro di Firenze. Un 28enne ha tentato di strappare la catenina a una turista, ma viene spintonato dalla vittima e fugge. Un 28enne, di origine marocchina, è stato poi rintracciato e denunciato dalla polizia per tentato scippo. La turista, secondo quanto emerso, non ha riportato ferite. È accaduto a Firenze, in via Nazionale, la notte scorsa poco dopo le 1.

A dare l'allarme un gruppo di donne che assistendo a distanza alla scena si sono avvicinate alla turista straniera e hanno chiamato il 112 Nue. Il 28enne è stato rintracciato nei pressi della stazione Santa Maria Novella dagli agenti delle volanti che erano gia sulle sue tracce