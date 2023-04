Tenta di aggredire il padre e lo minaccia di morte

Terni, 24 aprile 2023 Un ventitreenne è stato arrestato dalla polizia per aver cercato di aggredire il padre, violando il divieto di avvicinamento, e aver ferito tre agenti e un finanziere che tentavano di fermarlo.

L'allarme è scattato nella notte di domenica quando il padre ha segnalato alla polizia che il ragazzo, in preda ad una crisi psicomotoria, stava tentando di sfondare la porta della sua abitazione e minacciava di ucciderlo. All'arrivo degli agenti il portone in vetro del condominio era in frantumi e le urla del giovane si avvertivano dalla strada. Sul posto anche le pattuglie di carabinieri e guardia di finanza.

Nel tentativo di bloccare il ragazzo sono rimasti feriti tre agenti, con prognosi di 7 giorni ciascuno, e un finanziere, che ne avrà per tre settimane. Al 23enne, indagato per atti persecutori, due giorni prima era stato notificato il divieto di avvicinamento al genitore emesso dal giudice. E'stato trasportato in stato d'arresto al pronto soccorso, dove è stato curato per abuso di sostanze, e condotto agli arresti domiciliari nella sua abitazione. E' ora accusato anche di lesioni aggravate a pubblico ufficiale.