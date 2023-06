Tempo incerto: niente maxi area pedonale

Arezzo, 2 giugno 2023 – Purtroppo il tempo incerto continua a "disturbare" la programmazione della maxi area pedonale. Le piogge e le temperature sotto la media previste anche per questo primo fine settimana di giugno hanno convinto l'Amministrazione comunale a sospendere l'isola pedonale prevista in alcune vie e piazze del centro. Resta quindi invariata la circolazione e la sosta nelle aree interessate dalle 19 alle ore 24 dei giorni 2 e 3 giugno.

Ma cosa prevedrebbe la maxi isola pedonale nella sua normalità?

Dallo scorso mese di maggio e fino al 30 settembre riparte l'area pedonale nel centro storico di Arezzo. Piazze e strade chiuse al traffico e alla sosta ogni fine settimana, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 19 a mezzanotte. Tra le novità di quest'anno il ritorno della pedonalizzazione in piazza della Badia e la mancanza dello sconto del 20% sul suolo pubblico per gli esercenti.

La mappa delle strade coinvolte

Le strade contrassegnate in giallo nella mappa redatta dall'amministrazione evidenziano quelle che nei giorni e negli orari indicati diventano zona pedonale. Oltre a Corso Italia e via Madonna del Prato, ci sono le strade che costeggiano piazza San Francesco, via Roma e un tratto di via Crispi, la parte alta di via Guido Monaco nella zona del teatro Petrarca. Diventa pedonale anche via San Lorentino. Poi un tratto di via Garibaldi e via Cavour fino a piazza della Badia, zona quest'ultima che nel 2022 era stata invece esclusa come misura per contenere le problematiche che si erano verificate, le risse e disagi per i residenti legati a comportamenti dei giovani frequentatori.

Tra le modifiche previste ci sono anche il divieto di sosta con rimozione in via Guido Monaco, sul lato dei civici dispari, dal civico 25/1 al civico 25/3; dalle ore 19:00 del venerdì alle ore 8:00 della domenica successiva, i parcheggi blu situati in piazza Madonna del Conforto sono esclusivamente per i residenti della Ztl muniti di permesso ad eccezione del primo sabato e domenica di ogni mese e del venerdì antecedente per consentire lo svolgimento della Fiera Antiquaria.