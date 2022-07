Caldo in Toscana: le località più torride e le più fresche. Firenze sfiora i 39°

Firenze, 23 luglio 2022 - In questi giorni di caldo atroce e record di temperature polverizzati i numeri in Toscana sembrano impazziti. Con temperature veramente alte. Ma non è soltanto l'intensità del caldo a stupire e far discutere gli esperti. Ma anche la durata di un'ondata di calore che ormai da settimane tormenta il giorno e soprattutto la notte.

E così il Centro funzionale toscano snocciola i dati delle temperature riportati dalle sue stazioni. Numeri che confermano una tendenza ben precisa: nonostante sulla costa non si respiri come nell'interno, in alcune zone in riva al mare l'azione del vento rende le temperature leggermente più sopportabili. E così in alcune situazioni tra la costa e l'entroterra possono "ballare" anche quattro o cinque gradi. Ma quali sono i luoghi più caldi della Toscana?

Cominciamo con il dire che i numeri presi a riferimento riguardano le 14.15 del 23 luglio. Dunque in una delle ore più calde del giorno.

Firenze si conferma la città più calda di Toscana. La stazione di Firenze Orto Botanico segna, a quell'ora, la temperatura più alta di Toscana con 38,8 gradi. Sfiorati dunque i 39 gradi. Al secondo posto c'è Asciano, in provincia di Siena. Qui, la stazione di Monte Oliveto, registra 37,8 gradi. Sempre in provincia di Siena si registra la terza temperatura più alta. E' quella di Montepulciano, a 37,6 gradi. Un podio dunque che vede tutte località dell'interno della Toscana. Ma ci sono località sotto i trenta gradi alle 14.15? Sì, ci sono, ma sono tutte sulla costa.

Per godere di un (ipotetico) fresco dunque serve spostarsi verso il mare o in montagna, come è naturale che sia. La temperatura più bassa è quella del Passo del Cerreto, nel territorio comunale di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara, con 25.4 gradi. Secondo posto per l'Isola d'Elba. La stazione del Monte Perone (600 metri di altitudine) ha infatti registrato alle 14.15 26.7 gradi. Poco distante un'altra isola, Capraia, dove i gradi sono stati 26.9. Anche sulla costa livornese la tendenza della temperatura è sotto i trenta gradi. Alla Valle Benedetta, località collinare alle porte di Livorno, si è registrata una temperatura di 28.6 gradi mentre sono stati 28.8 i gradi della stazione di Bocca d'Arno, sulla costa pisana.