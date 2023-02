Telefonini in cella, undici boss finiscono a processo

Il carcere ternano di vocabolo Sabbione

Terni, 9 febbraio 2023 La Procura di Terni ha emesso un decreto di citazione a giudizio per undici detenuti nel carcere di Sabbione in regime di alta sicurezza (appartenenti alla criminalità organizzata) per l'utilizzo illecito di telefoni cellulari "in modo da poter proseguire nell'attività criminosa di riferimento - sottolinea la polizia penitenziaria del carcere ternano, coordinata dal comandante Fabio Gallo - grazie a comunicazioni fraudolente con l'esterno".

Solo nel 2021 la polizia penitenziaria nel carcere di vocabolo Sabbione ha sequestrato ben 44 telefoni cellulari illecitamente detenuti dai reclusi, sia a carico degli undici indagati, sia contro ignoti. Restano in svolgimento le indagini per verificare le modalità d'introduzione dei telefonini. Nel marzo del 2022 erano stati sequestrati una ventina di cellulari che, secondo le denunce sindacali, erano stati introdotti in carcere in una busta trasportata da un drone.