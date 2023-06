“Pronto, contratto energia super scontato”. Telefonate truffa, attenzione alle trappole

Firenze, 19 giugno 2023 - “Pronto, buongiorno. Siamo di Federconsumatori e la stiamo chiamando per proporle un contratto energia a lei più favorevole”. La truffa corre ancora una volta sul filo del telefono. All’altro capo, personaggi senza scrupoli che si spacciano per Federconsumatori. È proprio l’associazione a diramare una nota per mettere in guardia i cittadini.

“In questi giorni - si legge nel comunicato di Federconsumatori Toscana, - le nostre sedi stanno ricevendo segnalazioni da parte di cittadini tempestati da telefonate fastidiose in cui l’interlocutore millanta di appartenere alla nostra associazione. Purtroppo è una storia che va avanti da molto tempo, con sempre lo stesso schema. Si riceve una telefonata in cui si informa di essere un operatore di Federconsumatori e successivamente, dietro la scusa di dare consigli, si cerca di far sottoscrivere contratti di energia.

Si tratta di attività fraudolente che hanno il solo fine di carpire la fiducia dei consumatori facendo leva sulla nostra onorabilità”. Ecco che l’associazione vuol far chiarezza, ancora una volta: “Non sponsorizziamo beni e servizi. Il codice di consumo prevede per le associazioni che fanno parte del consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti il divieto di esercitare simili attività promozionali”. Infine, un invito: “Continuate a segnalarci tali abusi per permetterci di denunciarli alle autorità”.