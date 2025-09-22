Telecamere e testimoni. Caccia ai dettagli per capire la dinamica del frontale

I segni sui mezzi, le immagini delle telecamere di videosorveglianza, i testimoni. È in questi tre elementi la chiave per capire come sia stato possibile che le due moto si siano scontrate frontalmente. Anche se "solo loro due potrebbero dirci che cosa è successo". Ma né Jacopo, morto subito, né Leonardo, che se n’è andato dopo tre giorni, ci sono più. Incidente nell’area di sosta vicino all’Ikea, una doppia tragedia che ha sconvolto due comuni, Pisa e San Giuliano, dove gli adolescenti abitavano. Un parente del primo ragazzo, proprio fuori dall’ospedale, ci aveva detto di non conoscere ancora la dinamica e che soltanto i due ragazzi, Jacopo Gambini, 17 anni, e Leonardo Renzoni, 16, avrebbero potuto sapere.

Non sembra siano state trovate le telecamere che si indossano sui caschi e che sarebbero comunque disintegrate, dato l’impatto. Si stanno cercando filmati degli occhi elettronici in zona, sui social e sui telefonini dei ragazzi presenti. Inizialmente si era parlato di numerosi giovani sul posto che sono stati sentiti dalla polizia municipale, che conduce le indagini coordinate dalla procura per i minorenni di Firenze. Quel luogo (a chi appartiene ed era accessibile?) è conosciuto per essere un piazzale di ritrovo dei più giovani. Mercoledì scorso c’erano anche Jacopo e Leonardo che - ci ha detto il padre del secondo - forse si conoscevano di vista.

È un pomeriggio ancora con pochi compiti e i ragazzi si incontrano per stare insieme, due chiacchiere e qualche gioco, forse anche con le moto, ma durante uno di questi giochi - è il timore dopo la ricostruzione dei vigili - qualcosa non ha funzionato. Restano da analizzare le moto sequestrate: quali sono stati i punti di contatto? Non ci sarebbero segnali di frenata per terra. Erano entrambi in movimento o uno solo? E ancora: potrebbe essere stato coinvolto anche qualcun altro non entrato in collisione con loro ma comunque presente? I due ragazzini o i loro amici e compagni di gruppo erano mai stati controllati prima? Il questore di Pisa, Salvatore Barilaro, ha spiegato che da inizio 2025 la polizia non ha mai ricevuto segnalazioni o denunce di comportamenti pericolosi in quel piazzale. Il padre di Leonardo esclude che ci siano state gare o giochi: "Sono quasi certo che siano tutte cavolate". E non sarebbero emersi elementi ad ora che possano ricondurre a una sfida social. Forse qualche risposta arriverà dalle autopsie.

Rimane il dolore per queste due vite giovanissime interrotte. La sorellina di Jacopo insieme ai suoi amici, sabato sera in un’esibizione sportiva, già prevista in città, lo ha ricordato: "Resterai per sempre nei nostri cuori".