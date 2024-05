Tazartes lega le trame di Caroselli, tra arte, stregonerie e risse

L’ultimo lavoro di Maurizia Tazartes, storica dell’arte, giornalista, saggista, viene presentato a Firenze oggi alle 18 al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3). Si tratta di un volume edito da Mauro Pagliai Editore e intitolato “Angelo Caroselli e compagni di strada. Arte, risse, streghe in Campo Marzio (1600-1650)”.

La storica pisana ha composto un saggio riferito al periodo Seicentesco nella Roma papalina ma anche molto laica che ha il ritmo di un vero e proprio racconto che porta il lettore, esperto o solo curioso, dentro un ingranaggio tipico di un’epoca in grande movimento, dove la strada e le botteghe erano i grandi punti di riferimento degli artisti. La strada come fonte di ispirazione per baccanali e visite ai bordelli, ma anche per i temi dei dipinti e delle opere plastiche che sviluppavano in quel periodo la lezione di Caravaggio e si inoltravano nel barocco. Un quartiere, Campo Marzio, con le sue viuzze strette e il Tridente ancora riconoscibile nella Roma attuale, occupato da molte botteghe di artigiani anche se ormai proni ai desideri dei turisti. Allora era un coacervo di grandi artisti che non provenivano solo dall’Italia, ma anche dal Nord Europa e partecipavano attivamente non solo alla pittura ma anche alle risse, agli accoltellamenti, agli stupri e al mondo della magia.

Il personaggio di queste storie è Angelo Caroselli, “uno di quei pittori – spiega l’autrice – poveri ed estrosi, straordinari e innovativi, che dai modelli di Caravaggio passano a nuovi linguaggi”. Fra i suoi compagni di avventura anche il lucchese Pietro Paolini, mentre Caroselli meriterà l’attenzione di Cosimo II dei Medici e lavorerà molto a Firenze. Maurizia Tazartes, fra le maggiori conoscitrici della famiglia Gentileschi, vive questo seicento romano con la forza della storica, ma anche con la freschezza della narratrice: un volume particolarmente pregevole.

r. j.