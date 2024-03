Tassa di soggiorno raddoppiata, le categorie non ci stanno: «Metodo inaccettabile»

Arezzo, 15 marzo 2024 – Sull’aumento della tassa di soggiorno da parte del Comune di Arezzo, replicano le associazioni di categoria.

“Il metodo utilizzato dal Comune di Arezzo per arrivare alla decisione di aumentare la tassa di soggiorno è poco in linea con il clima di collaborazione e confronto che la categoria ha sempre ricercato con l’amministrazione che, con sole 24 ore di anticipo, ci ha informati di un provvedimento già preso e non modificabile. Si può discutere, anzi a nostro parere si deve, sulla sostanza del provvedimento. Avremmo avuto alcune idee e proposte alternative o integrative, che così non ci è dato di portare al tavolo. C’è un problema di tempi, a stagione turistica praticamente avviata, e di impegni già assunti coi tour operator che non possono essere disattesi. Il rischio è di interrompere unilateralmente il rapporto di apertura e grande collaborazione che si era instaurato in questi anni”. Il direttore aggiunto della Confcommercio aretina Catiuscia Fei torna a parlare dell’imposta comunale dopo che la giunta oggi (14 marzo 2024) ha deliberato le nuove tariffe.

“Il Comune di Arezzo ha fatto molto per il turismo, a partire dalla Città del Natale”, ammette Catiuscia Fei, “ma ancora siamo una destinazione “acerba”, con una fortissima dipendenza dal mercato italiano, che purtroppo è quello che sta soffrendo di più. Questo significa che non abbiamo l’appeal di altre destinazioni, come Lucca o Bergamo, tanto per fare due esempi di città più simili a noi, anche se entrambe sono vicine ad un aeroporto internazionale. Non possiamo quindi permetterci un raddoppio dell’imposta deciso dall’oggi al domani o altri errori di posizionamento”.

Il momento è molto delicato: “negli ultimi mesi gli operatori fanno più fatica a trasformare le prenotazioni in venduto effettivo”, spiega la responsabile dell’area turismo di Confcommercio Laura Lodone, “Anche le richieste per la Pasqua sono meno brillanti rispetto al 2023. Questo non vuol dire che non si possa raggiungere il tutto esaurito all’ultimo momento, specialmente se il clima sarà favorevole, ma per ora l’andamento delle prenotazioni è molto cauto”. L’impressione è che con la fine del 2023 si sia chiuso l’effetto “revenge tourism” che aveva caratterizzato il dopo pandemia, con milioni di persone disposte a rimettersi in viaggio per riscattare il tempo del lock down. Ora, con la crisi economica che sta travolgendo tanti Paesi fuori e dentro l’Europa, l’inflazione alle stelle e l’aumento del costo della vita, viaggiare sta diventando un lusso per molti”.

Secondo la Confcommercio, il Comune avrebbe potuto esplorare altre strade: “sia trovando un accordo sull’aumento con gli operatori, con le tempistiche adeguate, sia cercando di recuperare il gettito dalle strutture che non lo versano”.

“Comprendiamo le difficoltà del Comune nella gestione delle spese in questo momento difficile per tutti. Palazzo Cavallo userà parte dell’aumento del gettito legato all’imposta di soggiorno per finanziare la raccolta dei rifiuti urbani, come prevede la legge nazionale. Non dimentichiamo però che le strutture ricettive già pagano a sufficienza il Comune su questo punto: la Tari per loro è calcolata in base ai metri quadrati della superficie – e non dei rifiuti effettivamente prodotti – grava quindi perfino sulle loro parti improduttive come quelle di corridoi, salotti, hall e sale convegni”.

«Il tema sul quale non siamo d’accordo non è la necessità di dover ritoccare o meno la tassa di soggiorno - replica Confesercenti per voce del direttore Valeria Alvisi - potevamo parlarne, era già stato annunciato e un incremento poteva essere coerente con le necessità di maggiori servizi e maggiore efficienza soprattutto in certi periodi dell’anno. Ma questo non significa prevedere addirittura un raddoppio. E’ vero che la tassa non pesa direttamente nelle tasche degli aretini, ma incide comunque in tutte

quelle attività che fanno ricettività, dagli alberghi ai b&b del comune di Arezzo». Per Confesercenti il costo della nuova tassa di soggiorno

incide sull’appetibilità dell’offerta. «Qualcuno potrebbe decidere di dormire in un comune della provincia invece che qui per risparmiare -

continua Alvisi - prevedere 3 euro a notte in

una città come Arezzo ci sembra sproporzionato. Non è una discussione sull’incremento in senso stretto quanto sull’entità e sulla modalità. Applicarla a maggio incide su tutto quello

che è già stato venduto con la vecchia imposta. Forse verranno previste delle misure di compensazione nei casi di camere già vendute, ma anche su questo non abbiamo avuto modo di approfondire perché l’incontro con il Comune è avvenuto praticamente a cose fatte,

senza convocare per tempo o ascoltare le associazioni di categoria in un tema così importante. Non c’è stata la voglia di attingere alle professionalità che mettono a disposizione associazioni che non sono gli antagonisti».

Per Confesercenti 3 euro a persona a notte è una cifra da città turistica affermata. «Se prendi una doppia sono 6 euro a notte in più e se

una camera costa 60 è il 10% - prosegue il direttore di Confesercenti - è una tassa che incide nella vendita del prodotto e rende più attrattive strutture nei comuni limitrofi. Tutto ciò considerando anche che il turismo ad Arezzo non è solo quello dei flussi natalizi, c’è chi vive di camere turistiche tutto l’anno, c’è il turismo business. Forse si poteva differenziare la tassa in base ai mesi dell’anno o per tipologia di strutture,

mentre si è aumentato del doppio sempre».