Isola d’Elba, la nascita delle tartarughine è magica. Il video dei volontari

Campo nell’Elba, 6 settembre 2023 – Finalmente le attesissime tartarughe marine di Fetovaia, la famosa spiaggia di Campo nell’Elba, sono nate dopo estenuanti giorni e notti di sorveglianza dei volontari del Cigno Verde, circondate dalla meraviglia dei turisti.

Alle 22,38 del 5 settembre si è aperto nella sabbia il tanto atteso “cratere” che annuncia (anche se non sempre) la nascita delle tartarughine marine. In questo caso si trattava di una piccola voragine dai margini irregolari nello strato più superficiale e duro della sabbia di questo nido che è stato definito “perfetto” per lontananza dal mare e scelta del luogo, soprattutto rispetto a quelli molto più a rischio e tardivi di Marciana Marina, La Foce a Marina di Campo e L’Innamorata a Capoliveri.

E’ bastata questa apertura nella sabbia per scatenare una piccola tempesta nei gruppi WhatsApp che riuniscono i circa 200 volontari che in questa estate elbana delle tartarughe hanno permesso e stanno permettendo finora a circa 280 tartarughine (compreso lo strano ritrovamento di 6 piccoli a Ortano) di raggiungere il mare senza disturbo da parte dell’uomo e senza essere manipolate o calpestate come successo purtroppo in altri siti di nidificazione.

Poi le tartarughine sono uscite tutte insieme intorno alle 23,10, sotto la luna di Fetovaia e le luci rosse (che non disturbano le tartarughe) dei volontari con le magliette blu di Legambiente e Parco Nazionale, che sono diventate uno dei più richiesti simboli dell’estate elbana.

Fuori da quell’attesissima piccola voragine, diventata un brulicante portale di vita tra la sabbia e il mare, si sono precipitate un’ottantina di tartarughine, numerosa avanguardia di un nido che potrebbe riservare altre sorprese nei prossimi giorni.

“Un successo che premia la pazienza e l’attesa dei nostri meravigliosi volontari e volontarie – sottolinea Isa Tonso, coordinatrice del progetto tartarughe marine di Legambiente e Parco Nazionale – Un nuovo piccolo miracolo che fa ben sperare per il successo degli altri tre nidi rimasti ancora da schiudere all’Elba. Speriamo che i tartagiochi di stasera portino fortuna anche per la schiusa del nido a Marciana Marina e poi per quello della Foce”.