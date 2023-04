Tanti: “Estate di servizi per bambini e famiglie, torna “Tempo Bello” 2.0”

Arezzo, 11 aprile 2023 – Il Comune di Arezzo è già al lavoro per garantire un'estate fatta di servizi per bambini e famiglie che parte dall'esperienza dello scorso anno, ma si amplia per dare risposte sempre più strutturali. A spiegarlo, è il vice sindaco Lucia Tanti: “Andiamo per gradi: torna “Tempo Bello” cioè il portale che mette in contatto tutte le associazioni che organizzano esperienze educative estive e famiglie che vogliono dare opportunità ai propri figli. Un portale che vede il Comune selezionare chi offre percorsi ludico ricreativi buoni e sicuri: in un clik le famiglie avranno tutta la banca dati delle associazioni con il calendario delle loro attività. Le associazioni potranno usufruire gratuitamente degli spazi municipali: scuole, parchi, piazze. Il principio è chiaro: l'associazione non paga l'affitto al Comune e con il risparmio riduce la retta di partecipazione per le famiglie. Proprio per andare loro incontro, anche se ormai il covid è superato, il Comune di Arezzo mette a disposizione "buoni" da 150 euro per tutte le famiglie entro i 35mila euro di Isee. Lo scorso anno non vi era soglia di accesso al "bonus" ma pur essendo superata la pandemia riteniamo di dare ancora un sostegno alla classe media contribuendo per circa 2 settimane di campi solari. “Tempo Bello” quindi ritorna e si stabilizza come misura continuativa ma starà dentro un progetto ancora più grande che fa parte della nuova vita dei servizi educativi municipali che presenteremo a fine agosto dopo la fase di co-progettazione che è in corso e che arricchirà molto il nostro progetto educativo sia a livello di spazi, di tempi e di opportunità”.