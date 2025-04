Arezzo, 30 aprile 2025 – Tanti: “elisoccorso, dal Pd aretino un altro schiaffo al nostro territorio? Dalla Città alle aree più interne della provincia, paghiamo la sudditanza a Firenze”

"Spero di non dover considerare a rischio anche i 2 milioni e mezzo per la nostra centrale"

Apprendo dalla stampa della bocciatura da parte del Pd della proposta di una base condivisa di elisoccorso tra Arezzo e l’isola d’Elba portata in aula dal consigliere Landi della Lega. Se quello che leggo è vero - e mi pare sia ovvio lo sia - allora siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di come il Partito Democratico non perda mai occasione per sacrificare proprio il territorio aretino anche grazie al Pd di Arezzo, e ciò vale non solo per la Città ma proprio per tutta la provincia comprese quelle aree interne che oggi sono vulnerabili e che avrebbero potuto avere una risposta di maggior sicurezza sanitaria. Stiamo parlando di un progetto ragionevole e concreto, che avrebbe garantito una maggiore sicurezza alle zone più scoperte, come l’arcipelago toscano e le zone più remote della nostra provincia dando, indirettamente ma anche concretamente, respiro al sistema di emergenza urgenza della città di Arezzo. Non è la prima volta che il Pd, anche quello espressione del nostro territorio e maggioranza in Regione, sceglie di penalizzare Arezzo. Un atteggiamento ai limiti della stravaganza che ci dice però una cosa: il Pd aretino risponde a Firenze, è sempre stato così e non cambierà in futuro. A questo punto mi chiedo: i due milioni e mezzo per il potenziamento della nostra centrale 118 che ero riuscita a far considerare come una priorità saranno confermati o ci dobbiamo aspettare che pure queste risorse se ne vadano via grazie un’altra volta al disimpegno del Pd di Arezzo?”.