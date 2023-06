Tamponamento a catena sulla Firenze-Mare: fino a 5 chilometri di coda

Pistoia, 26 giugno 2023 – Un tamponamento tra otto mezzi è avvenuto questo pomeriggio sull'autostrada A11 all'altezza di Pistoia in direzione Firenze. A causa dello scontro, secondo quanto appreso, ci sarebbero alcuni feriti non gravi. In seguito all'incidente, già risolto, si sono formate code fino a cinque chilometri in direzione del capoluogo toscano, in diminuzione in quanto le carreggiate sono state liberate dai veicoli incidentati.