Taglio del nastro per la scuola dell’infanzia di Poppi La Torricella

Arezzo, 12 gennaio 2024- Domenica 14 gennaio 2024 alle 16 saranno inaugurati i nuovi spazi realizzati all’interno della scuola dell’infanzia di Poppi “La Torricella”. Il progetto, realizzato grazie ad un finanziamento regionale destinato all’edilizia scolastica, ha puntato a riqualificare e ampliare la struttura, migliorando il servizio e creando nuovi spazi per la mensa e ulteriori ambienti comuni dove poter svolgere attività e dove socializzare. “Siamo molto orgogliosi di aver concluso i lavori di riqualificazione e ampliamento della nostra scuola dell’infanzia, oggi unica struttura presente nel comune di Poppi dopo la chiusura della scuola paritaria, lo scorso anno – hanno spiegato il sindaco di Poppi Carlo Toni e l’assessore alla scuola Giovanna Tizzi – proprio l’aumento delle iscrizioni dovute alla chiusura dell’altra scuola, hanno reso necessari degli interventi che permettessero alla struttura di accogliere al meglio i nuovi bambini, consentendo loro di mangiare nelle aule destinate alla mensa e non più in classe, e di individuare nuovi spazi destinati alla socializzazione e alle attività. Alcuni piccoli lavori di rifinitura saranno completati nelle prossime settimane, ma la parte più importante del progetto è stata completata e ad oggi il servizio scolastico è senza dubbio migliorato”. Nel dettaglio è stata realizzata una sezione nuova, funzionale e luminosa con la possibilità di permettere ai bambini di mangiare in due ambienti adiacenti destinati alla mensa; è stato abbattuto il muro del corridoio creando così uno spazio maggiore per permettere agli alunni di vivere momenti ed esperienze di intersezione, momenti ludico/motori, laboratoriali, eventi legati a spettacoli teatrali o alla programmazione annuale. Il progetto ha visto inoltre la realizzazione di un bagno all’interno dell’aula insegnanti e nelle prossime settimane è previsto anche l’ampliamento del bagno di una sezione e la realizzazione di un ambiente più grande per il personale Ata, già funzionante, con vaschina, lavatrice e frigorifero. Infine, un nuovo marciapiede darà continuità a quello già presente che circonda la nuova sezione. La dirigente scolastica Alessandra Mucci sottolinea la qualità della struttura: “Grazie all’intervento edile che ha ampliato gli spazi a disposizione della didattica, il plesso scolastico della scuola dell’infanzia Torricella ha ulteriormente qualificato l’ambiente educativo: l’acquisto di moderni arredi ha permesso non solo di rinnovare le aule delle quattro sezioni, ma anche di implementare la strumentazione didattica in senso innovativo”. La coordinatrice del plesso, Valentina Cappuccini, a nome di tutto il personale scolastico, sottolinea come l’ampliamento sia "la realizzazione e conclusione di un sogno che offre ai bambini un ambiente nuovo, accogliente, visto come preziosa risorsa, organizzato in modo tale da sostenere l’attività esplorativa e costruttiva degli stessi. Nei lavori di ampliamento i bambini sono stati coinvolti e resi partecipi. Siamo quindi, estremamente felici della riuscita di questo nuovo inizio."