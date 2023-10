Arezzo, 25 ottobre 2023 – Venerdì 27 ottobre, alle ore 18.00, a Monte San Savino, in via XXV aprile 119 presso l’oleificio Morettini Taglio del nastro per il Museo dell’Olio SuprEvo. L’Oleificio Morettini inaugura un ambiente unico nel suo genere dedicato alla scoperta dell’olio extra vergine d’oliva in tutte le sue declinazioni che, alle porte di Monte San Savino, proporrà esperienze interattive, sensoriali e didattiche adatte a visitatori di tutte le età.

All’inaugurazione saranno presenti il senatore Patrizio La Pietra (Sottosegretario di Stato per l’agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste), Lauro Morettini (titolare dell’Oleificio Morettini) e le principali autorità locali.