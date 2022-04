Superenalotto, due "5" in Toscana. Il jackpot si avvicina a 200 milioni di euro

Firenze, 27 aprile 2022 - Nessun "6" è stato centrato nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il Jackpot vola a 194,9 milioni di euro.

Nel concorso di martedì 26 aprile sono tre i punti "5" estratti: due in Toscana e precisamente a Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca (Via Nazionale 66) e a Livorno (Tabaccheria in Via dei Pelaghi 282). L'altra vincita è stata centrata a Bari (Paloma Blanca cafè in via Postiglione 17), con i fortunati vincitori che si portano a casa poco più di 67mila euro a testa. Da segnalare anche sette "4 stella" da 42.263 euro ciascuno.

L’ultimo "6" da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).