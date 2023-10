Superenalotto, i numeri vincenti. Adesso in palio 75 milioni di euro: il jackpot da capogiro

Roma, 26 ottobre 2023 – Questa la combinazione vincente del concorso SuperEnalotto di oggi: 11-19-28-34-38-45. Numero Jolly: 1. Numero Superstar: 31.

Non sono stati centrati né "6" né "5+1. Il jackpot per il "6" sale così alla cifra da capogiro di 75 milioni e mezzo, anche se lontana dai record del concorso comunque una somma da far tremare i polsi a chiunque. Oggi l’unico 5 porta a casa 189mila euro.