“Suo nipote rischia l’arresto, servono 10mila euro di cauzione”: la truffa del falso carabiniere

Pistoia, 4 settembre 2023 – Arrestato dalla polizia a Pistoia un ventenne italiano con l'accusa di truffa ai danni di una 84enne. Il giovane è stato fermato dalla polizia con i gioielli dell'anziana: la donna li aveva consegnati poco prima al presunto collaboratore di, vittima di un falso maresciallo dei carabinieri. Quest'ultimo aveva contattato l’84enne per telefono affermando che il nipote era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che per evitare il suo arresto occorreva l'immediato pagamento di diecimila euro a titolo di cauzione.

L'anziana ha risposto di essere sprovvista di denaro, ma che aveva in casa dei gioielli: il falso carabiniere ha detto che un suo collaboratore sarebbe passato a ritirarli. E così è stato. Fortunatamente però poco dopo un figlio della signora, presente in casa, resosi conto dell'avvenuta truffa, ha dato l'allarme. L'immediata segnalazione, si spiega dalla polizia, ha consentito alle volanti della questura di circondare tempestivamente l'area interessata e giungere poco dopo all'individuazione del 20enne italiano, con indosso ancora i gioielli, che è stato arrestato. I preziosi recuperati sono stati restituiti alla legittima proprietaria.