“Suo figlio ha avuto un incidente”. Anziana truffata da falsi carabinieri arrestati poco dopo dai veri militari dell'Arma

Terni, 28 aprile 2023 – Due falsi carabinieri arrestati in flagranza di reato dai veri carabinieri dopo aver truffato un'anziana con l'ormai famigerato raggiro del "finto incidente".

La signora, che abita nella residenziale zona di Cardeto, in mattinata è stata contattata telefonicamente da un uomo che, spacciandosi per un carabiniere, le ha comunicato l'incidente, del tutto inventato, in cui era stato coinvolto il figlio e a causa del quale una donna era ricoverata in ospedale. Da qui la richiesta di denaro per "risarcire" la donna ferita ed evitare "peggiori conseguenze giudiziarie" al figlio. Puntualmente poco dopo si è presentato in casa dell'anziana un trentenne, alla quale la signora spaventata ha consegnato tutto ciò che aveva: 750 euro e i gioielli di famiglia.

Ad attendere il truffatore all'esterno dell'abitazione c'erano però i veri carabinieri, che intanto avevano fermato il complice che faceva da "palo" nelle vicinanze. La coppia di malfattori, due campani tra i 20 e 25 anni, sono stati arrestati con l'accusa di truffa aggravata: i carabinieri si trovavano in zona proprio per contrastare episodi del genere. Sarebbe stato il complice, fermo fuori dalla casa dell'anziana, ad insospettire i militari. I fermati hanno precedenti per colpi analoghi in altre parti d'Italia e non si esclude che a Terni avessero dei basisti, su cui puntano le indagini