Successo per Poti a Piedi, quasi mille euro raccolti per il Calcit

Arezzo, 13 giugno 2023 – “Sole a catinelle, una giornata bellissima con circa 250 partecipanti e un incasso da ristoro e navetta 946 euro”, parole di Giancarlo Sassoli presidente del Calcit di Arezzo. E’ il bilancio di Poti a Piedi l’iniziativa che domenica scorsa ha messo tutti in cammino verso la montagna più amata dagli aretini. Obiettivo la valorizzazione dell’Alpe e il suo recupero oltre al sostegno al Calcit di Arezzo. Era possibile raggiungere Poti a piedi appunto,

ma anche di corsa o in navetta.

Domenica si è svolta anche la prima Corsa agonistica con i podisti che hanno scalato velocemente gli 8 km che vanno da Villa Severi a Poti. Per i più pigri il servizio era attivo dalle 9 ininterrottamente con percorso Villa Severi – Poti il servizio navetta. Il costo a viaggio di 3 euro è statodevoluto al Calcit. All’arrivo le note dei favolosi Recover Band per una super festa. La ristorazione curata dal Calcit ha permesso di raccogliere fondi per le tante iniziative del comitato. Poti a Piedi è stata ideata e realizzata grazie al contributo della Fondazione Arezzowave Italia, del Calcit di Arezzo, dell’associazione A Piede Libero, dalla Podistica Arezzo insieme a Revolution Runners

Ballotti Team.