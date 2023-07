Strategia d'Area Casentino Valtiberina, al via il corso di formazione gratuito per assistenti familiari

Arezzo, 22 luglio 2023 – Formare assistenti sociali per offrire servizi di cura rivolti alle persone anziane e/o non autosufficienti supportando così le loro famiglie: è questo l’obiettivo dell’iniziativa sostenuta dalla Strategia d’Area Casentino Valtiberina che, promuovendo un corso di formazione gratuito per assistenti familiari, intende creare occupazione e garantire servizi nei due territori. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo, ed è propedeutico alla creazione in ciascun ambito zonale di una associazione di collaboratrici familiari formate che agisca per potenziare e riqualificare l’offerta dei servizi familiari e che costituisca quindi un punto certo di contatto per le famiglie. Le micro imprese nascenti potranno sviluppare azioni comuni di tipo formativo, di promozione e per lo sviluppo imprenditoriale. Il corso di Assistente Familiare si svolgerà nel comune di Poppi, presso Piazza Risorgimento n. 37. Il percorso formativo, della durata di 220 ore (140 ore di formazione teorica e 80 ore di stage), è previsto dal lunedì al venerdì, dalla fine di agosto fino al mese di novembre. Inoltre, il corso offrirà anche 50 ore di accompagnamento, con l'obiettivo di promuovere la creazione di un’associazione di promozione sociale, fornendo strumenti e orientamento per agevolare tale processo. Gli operatori formati saranno in grado di garantire supporto e assistenza nel contesto di vita quotidiana di anziani e disabili, svolgendo così una funzione di sostegno alla famiglia e alla persona assistita. “L’invito è quello di partecipare a questa importante opportunità formativa gratuita, che consentirà di acquisire competenze specializzate nel settore dell'assistenza familiare – ha commentato la presidente dell’Unione dei Comuni Eleonora Ducci – l’azione promossa dalla Strategia intende generare occupazione e supportare le famiglie nell’assistenza delle persone anziane o non autosufficienti, potenziando così i servizi familiari nel territorio”. Per informazioni dettagliate e iscrizioni, si prega di contattare l'ufficio di Pegaso Network al numero 055 653 1082 o all'indirizzo:[email protected]