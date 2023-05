Storie scritte sulle buste del pane per avvicinare i bimbi alla lettura

Narni (Terni), 2 maggio 2023 Brevi storie scritte sulle buste di pane, distribuite nelle mense scolastiche ma anche nelle panetterie e nei supermercati, per abituare i bambini alla lettura. "Il progetto 'Leggere, Pane quotidiano' è un invito alla lettura per bambini, bambine e famiglie che risiedono nel territorio comunale _ spiega il Cesvol (Centro servizi del volontariato) _ . Nasce come progetto di promozione della lettura per l’infanzia da 0 a 6 anni, ma diventa un progetto di comunità vista la rete che lo alimenta, lo sostiene, lo promuove. Grazie alla collaborazione con le attività commerciali, le imprese e le associazioni, estratti di storie saranno stampati sulle buste alimentari per il pane e saranno distribuiti nelle mense scolastiche, presso le panetterie e la grande distribuzione, ma soprattutto saranno consegnati alle famiglie con bambini e bambine in età 0-6 anni". Le pillole di lettura stampate sulle buste del pane saranno utili a promuovere la conoscenza dei testi integrali, disponibili nella Biblioteca comunale di Palazzo Eroli. Il progetto, che ha già preso il via e si concluderà il 30 novembre, è coordinato dal Cesvol e ha come partner Comune di Narni, Archeoares, Arci Terni, Arciragazzi Narni, Usl Umbria 2, Beata Lucia, Istituto comprensivo Narni Scalo, Istituto comprensivo Narni centro e Ancescao Umbria sud.