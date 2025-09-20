Mattia mantiene le promesse
20 set 2025
REDAZIONE CRONACA
STIL - Lavoro&Disabilità: positivo il primo bilancio

Sono 96 gli iscritti al progetto con un totale di 15 assunzioni, 15 tirocini attivati e 5 tirocini in fase di attivazione

Arezzo, 20 settembre 2025 –  Novantasei iscritti con un totale di 15 assunzioni, 15

tirocini attivati ​​e 5 tirocini in fase di attivazione: dopo appena sette mesi dal suo av vio (il progetto ha preso il via lo scorso 31 gennaio 2025), sono importanti e consistenti

i numeri attuali che fotografano il progetto "STIL -Lavoro&Disabilità"

con il quale si vuole valorizzare e migliorare le politiche e le pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disagio fisico e psichico. Messo a punto dalla Fondazione Arezzo Comunità che ne è capofila, in collaborazione con ANDEL ASP (Agenzia Nazionale Disabilità/Lavoro), COOB consorzio di cooperative sociali di tipo B e con la partecipazione di un network del territorio aretino composto da Comune di Arezzo, Ufficio Scolastico Territoriale di

Arezzo Azienda Usl Toscana sud est, Università degli Studi di Siena - sede di Arezzo, ARTI - Agenzia Regionale Toscana per l'impiego, Organizzazioni del Terzo settore del territorio che si lavorano di interventi educativi sulla disabilità e/o inserimento lavorativo delle persone fragili/disabili, STIL viene reso possibile grazie al fondamentale sostegno economico su base triennale erogato da Fondazione CR Firenze.

