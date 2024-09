Va allo stadio con una mazza da baseball, scoperto e denunciato

Livorno, 1 settembre 2024 – Stava andando allo stadio, ma oltre a sciarpa e bandiera aveva con sé anche una mazza da baseball di 77 cm. Per questo un giovane tifoso del Livorno è stato denunciato dai carabinieri: l’accusa è di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è stato scoperto durante un servizio preventivo predisposto per incrementare la sicurezza urbana in occasione della partita del Livorno in scena ieri contro il Grosseto. I carabinieri si sono insospettiti dell'atteggiamento schivo e nervoso del ragazzo all'atto del controllo e dopo aver eseguito una perquisizione dell'auto hanno rinvenuto la mazza.

L’oggetto aveva il logo della squadra del Livorno ed il ragazzo non è stato in grado di fornire una precisa giustificazione del perché l’avesse con sé. Per questo motivo, dal momento che la mazza era riposto all'interno dell'auto ed era atta ad offendere, è stata sottoposta a sequestro e il giovane è stato denunciato.