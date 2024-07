Sradica una panchina, le telecamere di videosorveglianza incastrano l’autrice del gesto vandalico

Suvereto (LI), 22 luglio 2024 – Una giovane, già nota alle forze dell’ordine, dopo una serie di accertamenti e indagini da parte dei carabinieri di Suvereto, è stata denunciata perché ritenuta responsabile del danneggiamento di una panchina comunale in viale Carducci.

Gli accertamenti dei militari, grazie alla conoscenza del territorio e ad alcuni filmati estratti dai sistemi di videosorveglianza dell’area e di zone limitrofe, hanno portato ad una donna che avrebbe da prima sradicato la panchina di viale Carducci, per poi trascinarla per qualche metro sino a rovesciarla, il tutto senza un apparente motivo, se non il possibile abuso di alcolici.