Spesa e rincari, le famiglie tagliano tutto

Arezzo, 5 marzo 2024 – Sulle famiglie aleggia una forbice gigante responsabile di fare a brandelli i consumi quotidiani. Aumenta il costo della vita e per far fronte alle spese inderogabili, si taglia un po’ tutto. Dal carrello della spesa da cui spariscono i prodotti freschi e più costosi in favore di quelli a lunga conservazione e più a buon mercato, alle visite specialistiche. Ma a diradarsi sono anche le pieghe dal parrucchiere o i trattamenti estetici, fino ai lavaggi degli indumenti in tintoria. Per non parlare delle vacanze. “Già lo scorso anno abbiamo assistito a un grande calo della spesa per le vacanze – dice Chiara Ribbiani di Federconsumatori Arezzo – in generale si tende a tagliare su tutti i beni che riguardano la parte estetica. Il problema è enfatizzato dall’aumento dei costi dell’energia. La liberalizzazione del mercato ha generato molta confusione con tante persone in difficoltà anche per fatturazioni sballate o fatture stratosferiche calcolate sui consumi presunti e non reali. Per evitare di vedersi staccare luce, acqua e gas si taglia sulle spese derogabili. Ma anche su molto altro. La cosa più grave è quando si risparmia sulla salute e si saltano le visite di controllo. Oppure si evita di andare a quelle gratuite se erogate più lontano, perché anche gli spostamenti costano. Si risparmia sul dentista ma anche sul carrello della spesa. Cala la qualità dei prodotti che acquistiamo, sparisce il fresco visto il costo di frutta e verdura, in favore di prodotti a lunga conservazione. Cala l’acquisto di carne e pesce. Diminuisce il potere d’acquisto delle persone, non c’è stato un adeguamento Istat delle pensioni e molti contratti non sono stati rinnovati. In tutto ciò la previsione di spesa per il 2024 è di 1500 euro in più rispetto all’anno scorso”. Secondo Federconsumatori la metà dei cittadini è alla ricerca assidua di sconti e promozioni, acquistando anche prodotti prossimi alla scadenza. Il consumo di carne e pesce si è ridotto quasi del 17%. Anche le lavanderie risentono della crisi sia per la diffusione di quelle a gettoni che per l’acquisto di apparecchi casalinghi sempre più performanti. Ma anche perché si mettono negli armadi ormai in prevalenza capi low cost di poco valore. Le pieghe dal parrucchiere sono meno frequenti e il colore spesso si fa a casa. “La richiesta è per trattamenti estetici che durano di più – dice Pier Luigi Marzocchi Presidente Benessere Confartigianato – dagli smalti semipermanenti alla depilazione laser, la tendenza è a fare lavori più definitivi che riducono il costo continuo”. “Spariscono i trattamenti corpo in favore di quello che si vede, come mani e capelli – dice Roberta Pagni Presidente estetiste Cna - aumentano le vendite dei trucchi e si fanno ancora depilazioni e mani, mentre si diradano le pieghe e i colori, è sparita la fascia media di clientela”. Vale anche dal parrucchiere. “Non si rinuncia alla cura dei capelli – dice Paolo Berti Presidente acconciatori Cna – ma si è abbassata la frequenza annua: siamo passati da 7 passaggi a 5,6. Non si fa più la piega settimanale e si allungano i tempi tra una colorazione e l’altra oppure c’è chi fa la tinta a casa. Aumenta invece la spesa perché venendo dal parrucchiere più di rado poi si fanno lavori più lunghi”. Non si taglia solo sull’estetica ma anche sulla salute. “Molti si rivolgono alla Usl per le protesi dentali, ci sono molte più protesi sociali che si pagano meno – spiega Giampaolo Farsetti odontotecnico di Confartigianato Arezzo – quello su cui si risparmia spesso è la qualità dei materiali e la durata del lavoro”.