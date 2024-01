Spaccio, pusher arrestato dalla polizia

Arezzo, 25 gennaio 2024 – La Polizia di Stato di Arezzo, nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo del territorio, ha proceduto all’arresto di un soggetto resosi responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata del 22 u.s., gli operatori di polizia della squadra Volanti diretta dal V.Q.A Marco. GALLORINI procedevano al controllo d’iniziativa di un soggetto a bordo di un’autovettura. Vista l’estrema agitazione dimostrata dallo stesso, lo invitavano a mostrare il contenuto delle tasche dei pantaloni, nelle quali erano occultate 2 stecche in cellophane trasparente contenenti hashish nonché 8 involucri in bustine di cellophane termosaldate contenenti cocaina.

Alla luce di quanto emerso, gli operatori provvedevano a sottoporre a perquisizione il veicolo in uso al soggetto, riuscendo a rinvenire all’interno di uno zaino posto nei sedili posteriori dell’autovettura, un intero panetto di circa 100 gr. di hashish ed un contenitore in plastica con all’interno altra cocaina.

La perquisizione veniva estesa inoltre al domicilio del fermato, dove veniva rinvenuto ulteriore stupefacente oltre che materiale per il confezionamento e 2 bilancini di precisione.

L’attività di Polizia Giudiziaria degli operatori della Volante, consentiva quindi di sequestrare un totale di 815,70 grammi di hashish, 76,49 grammi di marijuana e 6,39 grammi di cocaina.

Il soggetto in questione, dopo essere stato fotosegnalato, veniva arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e così come disposto dal P.M. di turno, associato presso la Casa Circondariale a disposizione dell’A.G.

Ieri mattina il GIP ha provveduto alla convalida dell’arresto, applicando nel contempo la misura cautelare personale coercitiva non custodiale dell’obbligo di dimora.