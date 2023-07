Spacciatori e ladri d’appartamento: sgominata una banda che colpiva nel tardo pomeriggio tra Umbria e Toscana

Perugia, 4 luglio 2023 – Il gip di Perugia ha disposto cinque misure di custodia cautelare nei confronti di una presunta banda di ladri specializzati in colpi nelle abitazioni. Secondo le indagini, tra agosto e novembre 2022 i cinque indagati hanno messo a segno 19 furti tra Umbria e Toscana e in altre sei occasioni il colpo è sfumato. Per uno dei cinque è stata disposta la detenzione in carcere, per due gli arresti domiciliari; il divieto di dimora in Umbria è scattato per un quarto, mentre al quinto è stato imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e di residenza nel comune di Perugia. Altri due indagati sono al momento latitanti e ricercati tra Albania e Italia.

I furti attribuiti al gruppo, commessi in Umbria e nelle province toscane di Pisa, Arezzo e Firenze, secondo un modus operandi collaudato, avvenivano nel tardo pomeriggio di giorni infrasettimanali. A entrare in azione, di volta in volta, due ladri con il volto coperto da cappelli o scaldacollo, che forzavano finestre o porte di ingresso per entrare all'interno. Le case, secondo le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Perugia, erano state scelte per l'assenza dei proprietari, ma senza una preparazione dell'irruzione, con preferenza per le abitazioni senza sistemi di allarme.

La presunta banda è stata identificata sulla scia di un'attività antidroga. I carabinieri sospettavano che in un appartamento a Olmo, alla periferia di Perugia, venisse spacciato stupefacente. I militari avevano fermato e arrestato un cittadino albanese, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina. La perquisizione nella sua abitazione aveva, poi, permesso di rinvenire 8 chili di marijuana. In seguito sono emersi contatti fra l'uomo e alcuni connazionali, sospettati appunto di fare furti. Secondo le indagini, l'arrestato aveva fatto da basista, reperendo le auto rubate da utilizzare nei colpi e individuando i possibili obiettivi da colpire. Numerosa refurtiva è stata recuperata e mezzo chilo di cocaina sequestrato