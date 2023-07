Spacciatore nasconde la droga nel bagno di un bar, arrestato

Terni, 21 luglio 2023 - Arrestato spacciatore che nascondeva la droga nel bagno di un bar. I carabinieri hanno fermato in flagranza di reato un albanese trentenne, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a cedere una dose all'esterno dell'esercizio commerciale.

Grazie a una segnalazione, i militari si sono appostati in zona osservando i movimenti dell'uomo, peraltro sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria dopo essere stato arrestato, sempre per spaccio, nel marzo scorso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il trentenne albanese veniva contattato dai clienti per le richieste di droga che nascondeva sotto il lavandino del bagno del bar. Denunciato per spaccio, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa del processo.